OM stelt zaak dubbele moord Delfgauw uit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de strafzaak tegen een 38-jarige Colombiaan, verdacht van de moord op twee landgenoten in 2013, tot nader order uitgesteld. De inhoudelijke behandeling van de zaak stond voor vrijdag op de rol bij de rechtbank in Den Haag, maar die ging niet door. Eerder was al gebleken dat het OM het bewijs tegen de verdachte niet rond heeft. Het OM zou vrijspraak vragen.

Volgens een woordvoerder van het OM is de zaak nog niet van de baan. „Wij willen nog een laatste stuk onderzoek doen om helemaal zeker te zijn van onze zaak”, aldus een woordvoerder. Hoelang dat gaat duren, is niet te voorspellen. Het OM is daarbij niet meer aan termijnen gebonden, omdat het voorarrest „enige tijd geleden” is opgeheven. Als het onderzoek klaar is, zal er alsnog een zitting aan de zaak worden gewijd.

Op 31 mei 2013 werden de in stukken gesneden stoffelijke resten van de twee slachtoffers, Jorge Ivan Suarez Leal (42) en Julian Andres Florez Morales (30), gevonden in een sloot bij Delfgauw, verpakt in vuilniszakken. Het tweetal zou een fout gelopen drugsdeal met Australische afnemers met de dood hebben moeten bekopen. Suarez Leal en Florez Morales waren op 18 mei vanuit Madrid naar Nederland gevlogen. Later die dag verdwenen zij van de radar.

In januari 2014 arresteerde de Spaanse politie in Madrid verdachte Juan R.P. Hij werd aan Nederland uitgeleverd.