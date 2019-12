OM: Steker Den Haag verdacht van pogingen tot moord

De 35-jarige man die is aangehouden voor de steekpartij vrijdagavond in Den Haag, wordt verdacht van drievoudige poging tot moord dan wel poging doodslag dan wel poging tot zware mishandeling. Bij de steekpartij zijn drie kinderen geraakt. De man heeft nog niets verklaard over de gebeurtenis en dus ook niets over een mogelijk motief. Hij blijft vastzitten, zo heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt, na de voorgeleiding van de man bij de rechter-commissaris.

De verdachte werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats.