OM start onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Dat is ook schriftelijk meegedeeld aan het bestuur van de organisatie. Het OM heeft de coöperatie bovendien verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Het OM volgt CLW sinds die in september 2017 bekendmaakte van plan te zijn een zelfdodingsmiddel aan haar leden ter beschikking te stellen. De directe aanleiding voor het nu aangekondigde strafrechtelijk onderzoek is de bekendmaking door de coöperatie vorige week dat inkopers het middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer duizend mensen op korte termijn via CLW over het middel beschikken.