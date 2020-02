OM: slachtoffers bioscoopmoorden zijn doodgestoken

De verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen, de 33-jarige Ergün S., heeft de beide slachtoffers met een mes doodgestoken. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt tijdens een eerste inleidende zitting in de geruchtmakende zaak. S. is in de rechtszaal verschenen en zei dat hij het „een heel treurige zaak” vond en dat hij niet snapt hoe hij „erin is beland”.

De rechtbank merkte op dat hij „ernstig in de war geweest moet zijn” toen hij de moorden pleegde. S. beaamde dat: „Ik had een psychose.” De man zal naar verwachting in april worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een gedragskundige observatie. Het opsporingsonderzoek is afgerond.

De lichamen van de twee slachtoffers, Gina en Marinus Visser (55 en 56 jaar), werden op 26 oktober gevonden in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De man en vrouw waren al jaren schoonmaker bij de bioscoopketen.

S. werd een dag na de steekpartij bij een tankstation in Groningen getraceerd. De politie schakelde hem uit door hem in een been te schieten. Na de ontdekking van de lichamen van de slachtoffers was vrijwel direct duidelijk dat S. de vermoedelijke dader was. Bewakingscamera’s hebben hem geregistreerd en in de bioscoop had hij identiteitspapieren achtergelaten.

S. was op de bewuste ochtend bij de bioscoop naar binnen geglipt via een schuifdeur die net door een medewerker was gebruikt om het pand te verlaten. Hij was op zoek naar een slaapplaats. S. had naar eigen zeggen veel geblowd en lang niet geslapen. In de bioscoop is hij overlopen door Gina Visser, heeft S. verklaard. Hij zou hebben gezwaaid met een mes, waardoor de vrouw achterover viel. Vermoedelijk is Marinus Visser op het geschreeuw afgekomen, waarna hij is aangevallen. Van de moord op de man zegt S. niets meer te weten. Op het gebruikte mes is bloed van beide slachtoffers gevonden.

Tijdens de korte zitting wilde S. zijn medeleven aan de kinderen van de slachtoffers betuigen. Ook wilde hij een gedicht voordragen. De rechtbank zei hem dat hij een en ander moest uitstellen tot het inhoudelijke proces, later dit jaar.

De volgende tussentijdse zitting is op 7 mei.