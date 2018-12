OM seponeert zaak dodelijke aanrijding agent

De automobilist die op 1 januari 2017 in Den Haag een agent aanreed wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de bestuurster alleen de lichtst mogelijke mate van schuld aan de aanrijding. De agent overleed ruim een week na de aanrijding aan zijn verwondingen.

Tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht was de agent samen met twee collega’s aan het surveilleren in Den Haag. Op de Hoefkade zetten ze hun onopvallende bestelbus op de weg stil om een brandje te blussen. Daarbij ontstond een dikke rookwolk die over de weg trok. Tijdens het blussen liep de agent achter de bus de weg op. Op dat moment kwam de bestuurster aanrijden, die eerst de agent aanreed en vervolgens tegen de bus botste. De vrouw vertelde dat zij plots in een witte wolk terechtkwam en niets meer kon zien.

Volgens het OM heeft de vrouw alleen de lichtst mogelijke mate van schuld aan de aanrijding. Het OM verwijt dat zij haar verkeersgedrag onvoldoende aanpaste toen ze in de rookwolk terechtkwam. Een dergelijke fout is een overtreding en geen misdrijf. Daarom besloot justitie om de zaak voorwaardelijk te seponeren. De bestuurster zal niet worden vervolgd zolang ze binnen een proeftijd van een jaar niet met justitie in aanraking komt.