'OM seponeert smaadzaak activisten Efteling'

Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda heeft de taakstraf die eerder was opgelegd aan de dierenactivisten die vorige maand een show in de Efteling verstoorden, laten vallen. Dat zegt hun advocaat Jan-Hein van Dijk. De vier activisten waren tegen de taakstraf van honderd uur in verzet gegaan, waarna justitie de zaak heeft geseponeerd, aldus de raadsman. Het Openbaar Ministerie kon dit zaterdag niet bevestigen.

Volgens Van Dijk krijgen de vier activisten nog wel een geldboete opgelegd wegens huisvredebreuk. Zijn cliënten beraden zich nog of ze hiertegen in beroep gaan. ,,Ze hadden gewoon een kaartje gekocht'', aldus de raadsman.

Vier dierenactivisten van de Vegan Strike Group legden op 14 april de Raveleijn-show in de Efteling tijdelijk stil om te protesteren tegen het gebruik van dieren als entertainment. Tijdens de show draagt een paard een brandende deken op de rug.

Justitie besloot toen een straf op te leggen wegens smaad, omdat de teksten op hun borden grievend zouden zijn voor de Efteling. De vier werden aanvankelijk opgepakt op verdenking van huisvredebreuk en mogelijke mishandeling van een persoon. Het OM mag zonder tussenkomst van de rechter een strafbeschikking opleggen.