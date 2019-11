OM schikt voor 80.000 euro met Jos van Rey

Het Openbaar Ministerie heeft een schikking van 80.000 euro getroffen met de voormalige Roermondse wethouder Jos van Rey. Het OM zegt dat het een punt achter de zaak wil zetten.

„De 80.000 euro is een benadering van wat het OM verwacht dat de rechtbank toe zou wijzen”, staat in een verklaring. De eerste vordering betrof bijna 300.000 euro. Drie weken geleden meldde het OM al te willen schikken voor 120.000 euro, dat bedrag is dus lager uitgevallen. Het OM betwijfelt ook de effectiviteit van het procederen.

Van Rey (74) zou van vier lokale ondernemers gedurende een lange periode giften hebben aangenomen. Onder meer hiervoor en voor corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Daarnaast mag hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitoefenen.

Hoewel Van Rey tijdens de zitting nog geëmotioneerd liet weten dat hij tot zijn dood tegen het OM zou blijven vechten, heeft hij nu toch geschikt om verder procederen te voorkomen, meldt zijn advocaat.

Van Rey stapt nog wel naar het Europese hof van justitie om zijn veroordeling aan te vechten. Als die hem gelijk geeft, zal hij het schikkingsbedrag terugvorderen, kondigt zijn advocaat aan.