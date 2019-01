OM schikt met reder voor slopen schip in India

Rederij Holland Maas Scheepvaart Beheer II (HMS II) moet bijna 3 miljoen euro aan de Staat betalen voor het illegaal overbrengen van een schip naar India om het daar te laten slopen. Dat is verboden volgens Europese regels, omdat deze schepen worden beschouwd als gevaarlijk afval vanwege de grote hoeveelheden olie, gifstoffen en asbest erin.

Van het te betalen bedrag is 780.000 euro een boete en ongeveer 2,2 miljoen euro het bedrag dat de scheepseigenaar uit Rotterdam volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft verdiend met de verplaatsing. De kwestie speelde in 2013 maar het onderzoek duurt lang in dit soort zaken, aldus een woordvoerster. Het OM vond geen bewijs om individuele personen te kunnen vervolgen.

Het OM besloot te schikken, omdat HMS II zich schuldbewust toont en maatregelen treft om herhaling te voorkomen. Ook bood het bedrijf zelf aan de maximale boete te betalen en de volledige verkoopopbrengst af te staan.

Op stranden van India en Bangladesh leveren schepen die gesloopt worden veel geld op. De prijs van staal is er hoog en de arbeidskosten zijn laag. De werkomstandigheden zijn slecht en gevaarlijk en ook is er vaak milieuschade voor de omgeving.

Volgens het OM lopen er op dit moment nog zeker twee soortgelijke onderzoeken tegen rederijen, die in een ver stadium zijn.