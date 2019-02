OM schetst criminele historie zaak-Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) schetst vrijdag, op de tweede dag van het slotbetoog (requisitoir) van het OM, een historisch perspectief in de zaak tegen Willem Holleeder. Volgens het OM heeft Holleeder na het uitzitten van zijn straf voor de Heinekenontvoering een weg afgelegd „waarbij de dood vaak op de loer lag en helaas ook vaak heeft toegeslagen.”

Officier van justitie Lars Stempher zei in zijn inleiding dat Holleeder „de ellende” vaak heeft opgezocht „en zich met ogenschijnlijk gemak ontdeed van mensen.” Het OM zegt „de weg te hebben bewandeld die de verdachte in onze ogen heeft bewandeld”. Holleeder zelf heeft ook steeds benadrukt hoe belangrijk het historisch perspectief in zijn zaak is.

Stempher: „Verdachte was niets ontziend, manipulatief en door geld en macht gedreven.” Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor een reeks liquidaties.

Het proces tegen Holleeder bevindt zich in de laatste fase. Het OM heeft vier dagen nodig voor het requisitoir, dat op 1 maart wordt afgesloten met een strafeis.