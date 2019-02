OM schetst bende Holleeder in visualisatie

Het Openbaar Ministerie (OM) is de derde dag van het slotbetoog in het strafproces tegen Willem Holleeder begonnen met een visuele presentatie. Daar maakt onder meer een uiteenzetting over het bestaan van het driemanschap Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis deel van uit. Volgens het OM heeft dit trio aan het hoofd gestaan van een misdaadorganisatie, die een reeks liquidaties heeft gepleegd.

De visualisatie bestaat onder meer uit videofragmenten, politiefoto’s van verdachten en slachtoffers, organogrammen en citaten uit verklaringen van getuigen en verdachten. Ook worden afgeluisterde gesprekken ten gehore gebracht.

Volgens het OM heeft de organisatie van Holleeder, Soerel en Hillis bestaan uit een top, een tussenlaag en twee groepen uitvoerders. In de beeldpresentatie komen tot in detail de diverse liquidaties op de aanklacht tegen Holleeder aan de orde. Ook wordt ingezoomd op de relatie tussen meerdere personen in de verschillende lagen. „Het driemanschap is essentieel”, aldus het OM in de presentatie. „Deze drie personen beschikten over leven en dood.” Praten met de politie, niet betalen, of een conflict met een van de leden van het driemanschap waren redenen om iemand te laten doodschieten, zegt het OM.