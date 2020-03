OM: ruim 5 jaar cel voor miljoenenfraude bij gemeente Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 68 maanden geëist tegen een voormalig wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam. De 45-jarige man zou tussen 2008 en 2015 voor miljoenen euro’s aan voertuigen en onderdelen hebben besteld, die nooit zijn geleverd.

De gemeente ontving in die jaren tientallen nepfacturen, aldus het OM. De meeste waren afkomstig van een fictief bedrijf van de echtgenote van de verdachte. De man kon vanuit zijn functie de facturen in het gemeentelijk betalingssysteem brengen en goedkeuren. Ook een leasemaatschappij, die in opdracht van de gemeente de leveranciers van voertuigen betaalde, is volgens het OM opgelicht.

Tegen de vrouw werd 46 maanden cel geëist. Het stel dat destijds in Badhoevedorp woonde wordt ook verdacht van witwassen. Zij gaven grote sommen geld uit aan luxe goederen. De officier van justitie noemt het een „ronduit schokkende zaak”. „Meneer zegt dat alles is geleverd, maar kan dit op geen enkele manier onderbouwen. Een gênante vertoning.”

De rechter besliste in 2018 dat het stel 3 miljoen euro moet terugbetalen. In die zaak loopt nog hoger beroep.