OM: „Rol Holleeder bij moord Endstra bewezen”

Willem Holleeder heeft opdracht gegeven voor de moord op vastgoedbaas Willem Endstra in 2004. Het bewijs daarvoor is geleverd. Dat zei officier van justitie Sabine Tammes op de voorlaatste dag van het slotbetoog van het Openbaar Ministerie (OM) in de strafzaak tegen Holleeder.

Tammes beschreef de vermeende rol van Holleeder bij de moord op Endstra aan de hand van een lange reeks verklaringen, observaties, telefoontaps en gebeurtenissen. Die koppelde ze onder meer aan uitspraken die Endstra zelf in het diepste geheim deed bij de recherche en aan getuigenissen van Holleeders zussen Astrid en Sonja.

Holleeder werd eerder tot negen jaar cel veroordeeld wegens de afpersing van Endstra. Die stond in de laatste fase van zijn leven doodsangsten uit, zei Tammes. Tegen zijn broer zei hij vlak voor zijn dood over Holleeder: „Die man is een rat. Hij is het ergste wat mij in mijn leven is overkomen.” Volgens het OM probeerde Endstra in doodsnood zelf nog Holleeder uit te weg te laten ruimen. „Dat heeft zijn einde definitief ingeluid.”

De liquidatie van Endstra zou zijn gepleegd door een van de twee moordcommando’s van Holleeders driemanschap met Soerel en Hillis, door het OM als de ‘Groep Alkmaar’ aangeduid. De vermoedelijke schutter is in 2012 in voorarrest aan een hersenbloeding overleden.

De moord op Willem Endstra is de eerste waarvan het OM de verzamelde bewijzen uitgebreid de revue laat passeren. Donderdag komen ook de liquidaties van John Mieremet (2005) en Cor van Hout (2003) aan de orde.