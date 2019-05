OM: rijontzegging voor botsende buschauffeur

Een 40-jarige buschauffeur uit Almere heeft bij een frontale botsing met een andere lijnbus eind 2017 passagiers nodeloos in gevaar gebracht. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de strafzaak in Lelystad.

Tegen de 40-jarige Murat K. is woensdag een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, geƫist. De chauffeur vertoonde volgens de officier roekeloos rijgedrag door met zijn lijnbus in een bocht van een busbaan in Almere op de verkeerde weghelft te rijden. Hij botste frontaal op de lijnbus van een collega. De ravage van het ongeluk was enorm.

Beide chauffeurs en twaalf passagiers raakten bij het ongeluk gewond. Een 3-jarige passagier en de chauffeur van de tegemoetkomende bus liepen serieuze verwondingen op.