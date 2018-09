OM: Rico de Chileen gaf moordopdrachten

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt steeds concretere aanwijzingen te hebben dat Richard R. (44) - ook bekend als ‘Rico de Chileen’ - opdrachten gaf om tegenstanders in de onderwereld uit de weg te ruimen. Hij zou daarbij nauw zijn opgetrokken met Ridouan Taghi, die sinds enige tijd op de nationale en internationale opsporingslijsten staat.

Dit bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting in het proces tegen R. Hij werd vorig jaar oktober in Chili opgepakt en in maart uitgeleverd aan Nederland. R. is in Chili geboren, maar heeft (ook) een Nederlands paspoort. Hij wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen. Justitie verwacht de lijst met aanklachten de komende maanden uit te breiden met de beschuldiging dat R. ook moordopdrachten gaf.

Volgens het OM is daarvoor kort geleden een reeks aanwijzingen gevonden in versleuteld berichtenverkeer, aangetroffen op gekraakte telefoons en de al eerder in beslag genomen mailservers van Ennetcom in Canada en PGP Safe in Costa Rica. Justitie denkt daarin te zijn gestuit op conversaties van R., waarin hij onder meer spreekt over een man in Marokko die „jacht maakt” op Taghi.

Ook zou R. een gesprek hebben gevoerd over een te plegen moord in Dubai. Daarin zou hij hebben gezegd dat „twee ninja’s klaar staan” en dat het „met een mes” wordt gedaan. „We leiden hieruit af dat R. in elk geval verkeerde in kringen waar over dit soort zaken werd gesproken”, aldus de aanklaagster.