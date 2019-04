OM rekent af met hoofdofficier Van Nimwegen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen geschorst. De onderzoekscommissie-Fokkens heeft vastgesteld dat Van Nimwegen en collega-hoofdofficier Marianne Bloos jarenlang hebben gelogen over een liefdesrelatie. Daarmee hebben zij de integriteitsregels met voeten getreden. Ook heeft Van Nimwegen een zwager voorgetrokken bij de aanbesteding van een ICT-project bij het OM.

Pijnlijk, noemde OM-baas Gerrit van der Burg de conclusie van onderzoeker Jan Watse Fokkens. De leugens van Van Nimwegen en Bloos kwalificeerde hij als onaanvaardbaar. Het rapport van Fokkens legt ook een falende, passieve houding bloot van de toenmalige OM-top, onder leiding van Herman Bolhaar.

Van der Burg zei donderdag, bij het in ontvangst nemen van Fokkens’ rapport, dat hij heeft overwogen op te stappen, als zou blijken dat er werd getwijfeld aan zijn eigen integriteit of aan de integriteit van het werk van het OM in het algemeen. Marianne Bloos, die leiding gaf aan het functioneel parket, heeft volgens de OM-topman inmiddels toegegeven dat zij de relatie met Van Nimwegen had moeten melden. „Zij betreurt het dat zij zichzelf en het OM in opspraak heeft gebracht”, aldus Van der Burg.

De commissie-Fokkens begon vorig jaar op verzoek van de top van het OM aan het onderzoek, na een reeks publicaties in NRC Handelsblad over de relatie tussen Van Nimwegen en Bloos en andere problemen bij het OM. Beiden werden met buitengewoon verlof gestuurd. Het verlof van Bloos wordt verlengd. Zij zal niet terugkeren als hoofdofficier van het functioneel parket. Dat alleen Van Nimwegen is geschorst, is omdat hem ernstiger verwijten worden gemaakt dan Bloos.

Van Nimwegen was lid van het college van procureurs-generaal en werd in 2014 hoofdofficier in Rotterdam. Omdat er sprake was van een gezagsverhouding ten aanzien van Bloos, hadden zij hun relatie moeten melden. De relatie begon in 2011. Het tweetal ontkende aanhoudende geruchten. Vooral deze leugens maken de schending van gedrags- en integriteitsregels ernstig, schrijft Fokkens in zijn rapport.

Opmerkelijk is dat de OM-top heeft besloten één hoofdstuk van het rapport-Fokkens niet openbaar te maken. Deze pagina’s zijn blanco. Er staat te veel privacygevoelige informatie over Van Nimwegen, Bloos en anderen in, aldus Van der Burg. Het hoofdstuk gaat over de liefdesrelatie en over een dienstreis naar Thailand waaraan zowel Van Nimwegen als Bloos deelnam.