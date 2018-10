OM: rechtszaak gaat niet over Zwarte Piet

De rechtszaak over de blokkade van de A7 tijdens de landelijke sinterklaasintocht vorig jaar gaat helemaal niet over Zwarte Piet, maar over de ,,meest essentiële fundamenten van de democratische rechtsstaat''. Dat benadrukte de officier van justitie vrijdag aan het begin van zijn pleidooi, waarin later op de dag de eis tegen de 34 verdachten wordt geformuleerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) toonde eerst filmfragmenten van de blokkade en van een eerdere blokkade op de A6. Daarop zijn verschillende verdachten herkenbaar in beeld te zien.

De blokkade van drie bussen van anti-Zwarte Piet-demonstranten had ,,tot doel het verhinderen van de demonstratie in Dokkum, het middel was het blokkeren van de snelweg, beide zijn strafbaar''.

De zaak gaat volgens het OM vooral over de vrijheid van meningsuiting. ,,Die vrijheid geldt ook voor de ander.''