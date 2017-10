OM: politie schoot rechtmatig in Winterswijk

Vier politieagenten hebben in juni rechtmatig gehandeld door gericht op een man te schieten in Winterswijk die zich agressief en dreigend gedroeg. De man werd door een kogel in zijn been geraakt. De Rijksrecherche onderzocht de kwestie en het Openbaar Ministerie (OM) concludeert nu dat de agenten terecht schoten.

Er was sprake van een noodweersituatie en daarom was het noodzakelijk en proportioneel om te schieten, aldus het OM. De agenten worden dan ook niet vervolgd.

De betrokken man dreigde iemand op de Vredensestraat neer te steken. Toen agenten hem zagen lopen en aanspraken, draaide hij zich om en bedreigde de agenten met een mes. Door de extreme wind mislukte het om de man met pepperspray uit te schakelen. Toen de man zich ook niets aantrok van waarschuwingsschoten en agressief bleef, hebben ze nog eens gewaarschuwd en daarna gericht geschoten. Daarop kon hij worden aangehouden.