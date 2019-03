OM pakt uit in verzoek verbod No Surrender

Drie officieren van justitie trekken alles uit de kast om de rechtbank in Assen ervan te overtuigen dat de motorclub No Surrender moet worden verboden. Ze gebruiken beeld- en audiofragmenten om hun verzoek kracht bij te zetten. Het zijn niet alleen fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek heimelijk door justitie zijn opgenomen. Hierop is bijvoorbeeld te horen dat het bestuur van de club opdraagt om bewijsmateriaal te verbranden.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat No Surrender vanaf de oprichting geweld verheerlijkt en in strijd handelt met de openbare orde. Het verbod op de motorclub is ook nodig om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs. Het OM wil aantonen dat alle chapters ondergeschikt zijn aan de leiding. „Het is één pot nat”, zei een officier van justitie.

„Het bestuur geeft leiding aan strafbare feiten en stimuleert een structuur van wetteloosheid”, zei het OM. Er wordt propaganda gevoerd en media worden misleid om de club als onschuldig af te schilderen. In werkelijkheid schuwen de leden van No Surrender volgens het OM niet elkaar onderling in openbaarheid af te tuigen voor de ogen van burgers, onder wie kinderen.

Daarom eist het OM een verbod. En dat is ingrijpend, want vrijheid van vereniging is een grondrecht. Een alternatief is volgens het OM niet denkbaar. „We willen toch niet in een land leven, waar het recht van de sterkste geldt?”, zei de officier van justitie.

Ongeveer vijftien No Surrender-leden luisterden op de publieke tribune, gehuld in clubkleding, naar het betoog van de officieren.