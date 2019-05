OM pakt 171 miljoen euro crimineel vermogen af

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar meer criminele samenwerkingsverbanden aangepakt dan het jaar daarvoor. Ook de aanpak van fraude lag flink boven de gestelde doelen. In 2018 is ruim 171 miljoen euro aan crimineel vermogen afgepakt. Dat staat in het jaarverslag over 2018 van het OM.

Afgelopen jaren vonden er gewelddadige aanslagen plaats, met onder meer "als ongekende beklemmende stap in het liquidatiegeweld" de koelbloedige moord op een familielid van een kroongetuige. Ronduit zorgelijk noemt het OM dat het gevaar voor onschuldige burgers steeds groter is geworden. Liquidaties vinden vaker plaats op klaarlichte dag en op openbare plaatsen.

"De criminaliteit in 2018 werd gekenmerkt door taaie ondermijnende criminaliteit met bedreigende effecten in de samenleving die we volstrekt niet willen", zegt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, over het jaarbericht.

De ongeveer 5300 medewerkers van het OM behandelden in 2018 ruim 300.000 strafzaken.