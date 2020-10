OM overtuigd van schuld Jos B. aan dood Nicky

Het openbaar ministerie is ervan overtuigd dat Jos B. degene is die Nicky Verstappen in 1998 heeft gedood en seksueel misbruikt. Er is „onomstotelijk bewijs”, zei de officier van justitie donderdag aan het begin van het requisitoir.

Jos B. wordt verdacht van vier feiten: het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Het OM vindt alle vier deze feiten bewezen, werd duidelijk aan het begin van het requisitoir. Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de 11-jarige jongen. Wel heeft hij –pas recent– toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide, maar de jongen was volgens B. toen al overleden. „Ongeloofwaardig en flinterdun”, is deze verklaring volgens de officier van justitie.

Over het eventuele seksueel misbruik van de Limburgse jongen was veel discussie. Een forensisch arts zei tijdens een eerdere zitting in de rechtbank Maastricht dat het bij Nicky aangetroffen letsel ook door zijn overlijden verklaard kan worden.

Het OM komt donderdag met zijn strafeis, nadat woensdag de moeder van Nicky Verstappen een slachtofferverklaring aflegde. Deze bracht Jos B. ertoe te zeggen dat hij „eerder met een verklaring had moeten komen.”

Berthie Verstappen zei dat zij hem verantwoordelijk houdt voor de dood van haar 11-jarige zoon in 1998. Ze noemde de verklaring van B. een „in elkaar geflanst filmpje” en gelooft er geen woord van. „Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben

intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen.”

Aankijken

De familie van de jongen had woensdag aan het begin van de zitting gevraagd om een andere plaats in de zaal om hun verklaring voor te lezen. Ze wilden B. kunnen aankijken. Moeder, zus en tante van de jongen zaten daardoor links voor B., bij de plekken van de officieren van justitie. B. keek hen voor het eerst ook aan. Hij reageerde door te zeggen dat hij het verschrikkelijk vond, maar ontkende opnieuw verantwoordelijk te zijn voor de dood van de Limburgse jongen.

Simpele vragen

Zus Femke vertelde dat er sinds de dood van Nicky, zij was toen 7 jaar oud, geen verjaardagen of feestdagen meer thuis gevierd werden. „Dat was te pijnlijk.” Ze zei tegen B. dat ze hem niet als een mens zag. „Voor mij ben je een monster.”

Na de zitting liet B.’s advocaat Gerald Roethof weten dat zijn cliënt „emotioneel geraakt” is door de verklaringen van de moeder, zus en tante van Nicky Verstappen.

De familie was na afloop opgelucht dat het spreekrecht goed was gegaan, zei Peter R. de Vries, die de familie bijstaat. „Ze hebben kunnen zeggen wat het met hen heeft gedaan. Ze mochten van de rechtbank B. in de ogen kijken bij het afleggen van hun verklaring. De verklaringen van de familie waren mede een poging B. ertoe te bewegen antwoord te geven op simpele vragen, aldus De Vries. „Maar de familie had niet de illusie dat hij zou breken.”