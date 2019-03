OM: Oprichter Planet Internet moet de cel in

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat zakenman Michiel F. de gevangenis in. Hij zou hebben gesjoemeld met 1,5 miljoen euro aan overheidssubsidies. Een deel van het geld zou hij in eigen zak hebben gestoken, bijvoorbeeld voor feesten in penthouses op het Rokin in Amsterdam. Ook zou hij er schulden van hebben afbetaald. De officier van justitie eiste woensdag 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte.

F. begon in zijn studententijd in de jaren 90 de provider Planet Internet. Die verkocht hij aan KPN. Later begon hij een investeringsfonds. Dat fonds kreeg in 2010 geld van het toenmalige Agentschap NL, een tak van het ministerie van Economische Zaken, om te investeren in beginnende technologische bedrijfjes. Dat geld ging naar een web van ondernemingen en werd volgens het Openbaar Ministerie rondgepompt voor boekhoudkundige trucjes. Via valse verklaringen zou het achteraf zijn toegedekt.