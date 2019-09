OM: Oplichtende programmeur moet de cel in

Een 38-jarige man uit Eindhoven moet van het Openbaar Ministerie vier jaar gevangenisstraf krijgen, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat is de straf die hij vorig jaar ook al had gekregen van de rechtbank in Leeuwarden, maar daartegen was hij in beroep gegaan.

De man wordt verdacht van grootschalige internetoplichting en identiteitsfraude. Hij bouwde webwinkels voor bedrijven. In de code van de winkels verborg hij een programmaatje waarmee hij tussen 2012 en 2016 inloggegevens van klanten wist te achterhalen. Hij kon zo in duizenden mailboxen van nietsvermoedende mensen komen.

De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden. Door zich voor te doen als zijn slachtoffers wist hij hun familie en vrienden op te lichten, onder meer via Facebook. De man paste constant zijn taalgebruik aan bij dat van zijn slachtoffers en vroeg hen geld over te maken. Ook bestelde hij via bol.com op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte de man voor zijn drugs- en gokverslaving. Hij zou ruim 100.000 euro hebben buitgemaakt.

In 2016 liep de man tegen de lamp. Volgens psychisch deskundigen is hij hoogbegaafd. Op zijn laptop vonden rechercheurs meer dan 22.000 inlognamen met wachtwoorden.

De rechters doen over twee weken uitspraak.