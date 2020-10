OM: ook na aanhouding Martien R. ging bende door

Tot een halfjaar nadat Martien R. uit Oss en enkele familieleden vorig jaar november werden opgepakt, ging de bende onverminderd door met de handel in verdovende middelen. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch.

De aanklager baseerde zich op chatgesprekken in versleutelde telefoons met EncroChat, dat dit jaar door de politie is gekraakt. Ze citeerde gesprekken over cocaïne, MDMA en over wapens. Ook noemde ze een factuur van verkochte cocaïne. Dat stond op naam van een bedrijf dat door de criminele organisatie is opgezet, zei ze.