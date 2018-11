OM ook in hoger beroep tegen Klaas Otto

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ook in hoger beroep tegen de zes jaar cel die Klaas Otto twee weken geleden opgelegd kreeg. De oprichter van motorclub No Surrender werd door de rechtbank in Breda veroordeeld voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro.

Er was tien jaar cel tegen de Brabander geëist. Otto werd door de rechtbank onder meer vrijgesproken van het opdracht geven tot brandstichting en het plaatsen van een handgranaat. Het OM wil dat een hogere rechter daar naar gaat kijken.

Otto liet direct na het vonnis al weten dat hij zich er niet bij neerlegt en in hoger beroep gaat.

Donderdag moest hij zich weer in de rechtbank melden voor een niet-inhoudelijke zitting over het beïnvloeden van getuigen. Naast Otto zijn er in deze zaak nog drie andere verdachten, onder wie een advocaat en Otto’s vriendin. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zaak inhoudelijk wordt behandeld.