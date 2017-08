„OM ontneemt Naoufal F. recht eerlijk proces”

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt in de zaak tegen de vermeende Amsterdamse crimineel Naoufal F. (36) zo’n loopje met regels, wetgeving en verdragen, dat hem alle rechten op een eerlijk proces zijn ontnomen. Dat betoogde zijn advocaat Inez Weski dinsdag voor de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Zij wil dat justitie niet ontvankelijk wordt verklaard.

F. - bijnaam ‘Noffel’ - werd begin dit jaar opgepakt in Dublin en zit in afwachting van zijn rechtszaak gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM verdenkt hem van witwassen en paspoortfraude, maar ziet hem vooral als de man achter de mislukte moordaanslag op Peter R. in Diemen in 2015.

De vijf daders van die liquidatiepoging kregen in juli straffen opgelegd tot twintig jaar cel. Op hun versleutelde telefoons werden sporen aangetroffen die leidden naar F., aldus het OM. Dat kreeg inzicht in de communicatie nadat in Canada geplaatste servers van de Nederlandse provider Ennetcom uit de lucht werden gehaald en politie en justitie een kopie van de gegevens kregen.

Volgens Weski heeft het OM bij het doorzoeken van de gegevens „wetten genegeerd, onjuist toegepast en de Canadese autoriteiten misleid”. Zij sprak van „een opeenstapeling van onregelmatigheden” door het OM. Volgens haar heeft de Canadese rechter beperkingen gesteld aan het doorzoeken van de data, „maar restricties lijken in dit onderzoek fictie”. Daarbij wees zij ook de beschuldigende vinger naar de rechter-commissaris in Nederland.

Het OM reageert aan het begin van de middag op de verwijten van Weski.