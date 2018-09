OM: ‘ontmaskeraar’ Van der Sloot moet cel in

Voor zijn aandeel in een ramkraak in Apeldoorn moet Patrick van der E. wat het Openbaar Ministerie betreft dertig maanden de cel in. Van der E. werd bekend doordat hij in 2008 met een verborgen camera Joran van der Sloot ‘bekennende’ verklaringen wist te ontlokken over de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway.

De 45-jarige Van der E. was volgens het OM betrokken bij de ramkraak bij een juwelier in Apeldoorn, vorig jaar september. De juwelier leed meer dan een ton schade. Medeverdachte Edwin W. (34) uit Deventer heeft de ramkraak met een gestolen auto bekend. Van der E. ontkende. „Deze hele zaak is opgezet door justitie”, zei hij maandag op de strafzitting in Zutphen.

Van der Sloot zei tien jaar geleden op vragen van Van der E. dat Holloway destijds op Aruba een fatale epileptische aanval had gehad. Daarna zou Van der Sloot ervoor hebben gezorgd dat haar lichaam verdween.