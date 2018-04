OM ontkent bewust misleiden in zaak Gees

Het Openbaar Ministerie ontkent dat het in de zaak van een woningoverval met dodelijke afloop in Gees (Drenthe) de rechtbank heeft willen misleiden. Het OM laat dat weten in een reactie op de vonnissen die de rechtbank in Assen vrijdag in die kwestie heeft gewezen.

De rechtbank veroordeelde twee verdachten tot twaalf jaar celstraf en een derde persoon tot zes jaar gevangenisstraf. In de zaak tegen een 25-jarige Belg bepaalde de rechtbank dat het OM niet ontvankelijk was. Tegen hem was twaalf jaar geëist.

De rechtbank stelde te zijn misleid door het OM. De officier van justitie zou een verklaring van een getuige in het strafdossier hebben gestopt, terwijl ze wist dat daarin onjuistheden stonden. Die verklaring droeg er volgens de rechtbank aan bij dat het voorarrest van de vier verdachten werd verlengd. De 25-jarige Belg zat hierdoor waarschijnlijk een tijd onterecht in voorarrest, concludeerde de rechtbank.

Het OM erkent dat er vormfouten zijn gemaakt, maar bestrijdt dat het de rechtbank heeft willen misleiden en bewust een onjuist proces-verbaal in het dossier heeft opgenomen. Het OM weet nog niet of het in beroep gaat tegen de vonnissen.