OM: onomstotelijk bewijs dat Jos B. de dader is

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Jos B. degene is die Nicky Verstappen in 1998 heeft gedood en seksueel misbruikt. Er is "onomstotelijk bewijs". Dat zei de officier van justitie aan het begin van het requisitoir. Aan het eind van donderdagmiddag zal de strafeis geformuleerd worden.

Jos B. wordt verdacht van vier feiten: het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Het OM vindt alle vier deze feiten bewezen, werd duidelijk aan het begin van het requisitoir. Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de 11-jarige jongen. Wel heeft hij - pas recent - toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide, maar de jongen was volgens B. toen al overleden. "Ongeloofwaardig en flinterdun", is deze verklaring volgens de officier van justitie.

Over het eventuele seksueel misbruik van de Limburgse jongen was veel discussie. Een forensisch arts zei tijdens een eerdere zitting in de rechtbank Maastricht dat het bij Nicky aangetroffen letsel ook verklaard kan worden door zijn overlijden.