OM onderzoekt oproep Farmers Defence Force

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of een poll op de Facebookpagina van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) strafbaar is. In de poll stelt FDF-voorman Mark van den Oever de vraag: „Moeten we CDA-Statenleden in Brabant persoonlijk aanpakken na het verraad van 25 oktober?” Op die dag besloot de provincie, inclusief het CDA, dat een nieuwe stikstofwet niet wordt uitgesteld, ondanks felle boerenprotesten.

„Wij zijn bekend met deze poll en kunnen ons voorstellen dat die gevoelens oproept bij de genoemde Statenleden. Wij zullen beoordelen of er sprake is van strafbare feiten’, meldt het Openbaar Ministerie zondag.

De Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk, toonde zich zondag bezorgd over de oproep van FDF. Op Twitter schrijft hij: „75 jaar geleden kregen wij vrijheid, rechtsstaat en democratie terug. Vandaag herdenk ik mee in Bergen op Zoom en Tilburg. Nu wordt openlijk gedreigd met geweld. Dat wijs ik categorisch af. Daarvoor is geen ruimte in Brabant en Nederland.”

Zaterdag twitterde Tanja van de Ven-Vogels, lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten: „Het moet niet gekker worden! Persoonlijke bedreigingen. De politieke arena is een slangenkuil. Vanuit oppositie is ‘t makkelijk roepen hoe ‘t moet. Goed werk heeft tijd nodig. FDF kom maar op. Ik ben niet bang! Ik blijf vechten voor onze sector en ben altijd bereid tot ‘n gesprek.”