OM onderzoekt liquidaties Klaas Otto

Justitie onderzoekt de betrokkenheid van No Surrender-oprichter Klaas Otto bij meerdere liquidaties. Dat zei de raadsman van Otto maandag in de rechtbank in Breda.

De advocaat citeerde uit een brief van de hoofdofficier van justitie over het politieteam Tijgertje. Dat zou onderzoek doen naar Otto’s rol bij de liquidaties. De hoofdofficier liet vorige week in de Telegraaf ook al vallen ‘hard op weg’ te zijn naar vervolging hiervoor.

In criminele kringen zingt rond dat Otto mogelijk opdracht gaf voor de liquidaties op Peet van der Linde in Breda (2017) en Hugo van Houten in Molenschot (2015).

Otto verscheen maandag voor de rechter, omdat hij getuigen zou hebben beïnvloed. Hij zou twee mannen hebben bewogen belastende verklaringen tegen hem in te trekken in een proces over afpersing en brandstichting. Dat proces gaat volgend jaar verder.