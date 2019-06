OM onderzoekt illegale export sloopschepen

De politie heeft op vier plaatsen in Flevoland woningen en bedrijfspanden doorzocht, in een onderzoek naar het illegaal overbrengen van sloopschepen naar Turkije. Twee bedrijven en drie personen zijn verdachte in de zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de bedrijven in januari 2018 een zeeschip en een sleepboot uit Harlingen richting Turkije hebben laten vertrekken, om ze daar te laten slopen. Het OM beschouwt sloopschepen als gevaarlijk afval, omdat ze vaak volop gevaarlijke stoffen als bunker- en smeerolie, pcb’s en asbest bevatten. Export mag alleen na toestemming van de betrokken landen. Een bedrijf en twee personen hebben vermoedelijk documenten vervalst, aldus het OM, om de gang naar de sloop van de schepen in Turkije te verhullen.

Het OM verdenkt de betrokken bedrijven en personen van overtreding van de Europese regels voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA).