OM onderzoekt geweld Marco Kroon

Het openbaar ministerie onderzoekt het gebruik van geweld door commando Marco Kroon uit 2007 in Afghanistan. Zeven vragen, zeven antwoorden.

Wie is Marco Kroon?

Marco Kroon (47) uit Den Bosch is een majoor bij de landmacht en ridder in de Militaire Willemsorde. Deze prestigieuze militaire onderscheiding heeft hij in 2009 gekregen voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006 bij de opbouw van Task Force Uruzgan.

Kroon, die een café in Den Bosch had, raakte in 2010 in opspraak. Het OM klaagde hem aan voor verboden drugs- en wapenbezit. De militaire kamer van de rechtbank legde hem alleen voor het bezit van vier stroomstootwapens een boete op van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Kroon werkt nu bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht.

Wat is er aan de hand?

Majoor Kroon heeft woensdag zelf –via advocaat Geert-Jan Knoops– naar buiten gebracht dat hij in 2007 tijdens een geheime militaire operatie in Afghanistan geweld heeft gebruikt. Kroon heeft het ministerie vorig jaar op de hoogte gesteld van het „geweldsincident”, zoals hij het noemt. Defensie heeft het OM begin vorig jaar geïnformeerd. Op verzoek van justitie heeft Defensie meer feiten en gegevens verzameld. Deze informatie is vrijdag aan justitie verstrekt.

Om wat voor geweld gaat het?

In zijn verklaring zegt Kroon daar zelf over: „Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf.” Bij de operatie in 2007 zouden tientallen commando’s betrokken zijn geweest. Zij verwijten Defensie het nieuws via de media te hebben moeten vernemen, omdat zij mogelijk ook onderwerp van onderzoek worden.

Waarom maakt Kroon dit nieuws nu pas wereldkundig?

Defensie heeft woensdag een vertrouwelijke brief naar de Kamer gestuurd over het incident. Omdat de kans vrij groot is dat de brief uitlekt, koos Kroon ervoor het nieuws zelf naar buiten te brengen. Hij zou het „zeer betreuren” als het incident via andere kanalen wereldkundig zou worden.

Kroon zegt verder vanwege de geheime aard van de operatie en het geweldsincident niet in detail te kunnen treden. „Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen.”

Komt het vaker voor dat militairen geweldsincidenten pas tien jaar na dato naar buiten brengen?

Nee. Het is gebruikelijk dat militairen eventuele geweldsincidenten direct na een operatie melden, tijdens een zogenaamde debriefing.

Is het gebruikelijk dat het OM zich bemoeit met het gebruik van geweld door militairen?

Ja. Het gebruik van geweld door militairen, ook in oorlogsomstandigheden, is aan wettelijke regels gebonden. Het OM kan bij overtreding hiervan eventueel besluiten strafvervolging in te stellen.

Wat nu met Kroon?

Het OM is aan zet om de officiële melding van Defensie af te handelen. Om de kwestie te beoordelen heeft justitie een onderzoek ingesteld. Het OM in Arnhem, waar zich de militaire kamer van de rechtbank bevindt, wil niets zeggen over de inhoud van de melding en de status van het onderzoek. Volgens justitie is het gebruikelijk dat meldingen worden onderzocht.

Opvallend is dat Kroon, hangende het onderzoek, niet is geschorst. Hij wordt ook niet als verdachte aangemerkt, maar is gewoon aan het werk. Defensie zegt de majoor waar nodig steun te bieden. Kroon zelf zegt de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. „Ik heb naar eer en geweten gehandeld.”