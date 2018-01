OM onderzoekt gebruik geweld Kroon Afghanistan

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een geweldsincident van Marco Kroon in Afghanistan in 2007. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft dat woensdag naar buiten gebracht namens Kroon.

Kroon (47) stelt dat hij het incident vorig jaar bij Defensie heeft gemeld. Waarom hij dat pas tien jaar na dato deed, is niet duidelijk. De militair werkt nu voor de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Defensie deed vorige week officieel melding bij het OM, dat nu een onderzoek heeft ingesteld. Het OM in Arnhem, waar de militaire kamer van de rechtbank zit, wil niets zeggen over de inhoud van de melding en de status van het onderzoek. Wel wijst een woordvoerster erop dat het gebruikelijk is dat een melding wordt onderzocht.

„Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf. Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen”, aldus Kroon.

Vanwege de geheime aard zegt hij er verder niet over te kunnen uitweiden. „De uitkomst van het onderzoek van het OM zie ik met vertrouwen tegemoet, omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld”, aldus Kroon.

Hij zegt dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. „Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.”

Kroon kreeg de Militaire Willems-Orde in 2009 voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Het geweldincident in Afghanistan dat het OM nu onderzoekt vond in 2007, dus een jaar later, plaats.

De Bosschenaar vervulde zijn geroemde missie in de periode dat de Task Force Uruzgan werd opgebouwd. Zijn eenheid wist dreiging af te wenden, waardoor de opbouw van de Nederlandse bases kon worden voltooid.

Kroon, die een café in Den Bosch had, werd in 2010 vervolgd wegens overtreding van de opiumwet en de Wet wapens en munitie. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken van cocaïnebezit. Hij kreeg wel een boete en voorwaardelijke werkstraf voor het bezit van vier stroomstootwapens.