Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt hoe en onder welke omstandigheden een vrouw uit een zelfvoorzienende woongroep in Utrecht donderdag gestorven is. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de overige drie leden van de woongroep wel adequate hulp hebben geboden aan hun hulpbehoevende huisgenoot.

Als dat niet het geval is, kunnen ze hiervoor vervolgd worden, zo stelt het OM.

De woongroep schrijft op hun website dat ze „proberen voeding los te laten en willen leven van de zon”.