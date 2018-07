OM onderzoekt bedreiging brandweercommandant

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap heeft aangifte gedaan van bedreiging. Het Openbaar Ministerie in de hoofdstad bevestigt dinsdag een bericht daarover in het AD. De aangifte wordt onderzocht, maar volgens de persofficier van justitie worden over de inhoud van het onderzoek geen nadere mededelingen gedaan.

Volgens de krant wordt de commandant door zijn eigen personeel met de dood bedreigd. Het AD schrijft dat Schaap wordt beveiligd, maar daarover doet het OM geen mededelingen.

Schaap trad in 2016 aan als brandweercommandant, na een lange carrière bij de politie. Hij kreeg de taak de heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer flink aan te pakken. Hij zei eerder dat er op de kazernes sprake is van een verziekte sfeer.