OM: nog geen advocaat voor kroongetuige proces Marengo

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft nog steeds geen advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie heeft zich nog geen nieuwe raadsman formeel gemeld. Dat zei het OM donderdag op een tussentijdse zitting van het proces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

Het OM reageerde daarmee op een betoog van advocaat Nico Meijering, die verdachte Mohamed R. bijstaat. Meijering hekelde het feit dat de kroongetuige sinds enige tijd geen vragen meer wil beantwoorden omdat hij geen rechtsbijstand heeft. B.’s advocaat Derk Wiersum werd in september vorig jaar doodgeschoten. Raadslieden die hem in de maanden daarna opvolgden, hielden er allen voortijdig mee op.

Vorige week zei B. op de zitting dat hij een advocaat én een adviseur bereid had gevonden hem bij te staan. Na aanvankelijke goedkeuring zou het OM deze combinatie hebben afgewezen. B. is hier ontstemd over.

Meijering vroeg opheldering van het OM over deze gang van zaken, maar de officier van justitie volstond met de mededeling dat er op dit moment geen advocaat voor B. is. Over de adviseur repte de officier met geen woord. Het OM verwacht wel dat de problemen binnen enkele weken zullen zijn opgelost en dat B. het verklaren kan hervatten. Dat zou betekenen dat B. dan wél weer een advocaat heeft.

Meijering zei een formele rol van een adviseur in het proces niet te zullen accepteren. Als het OM de adviseur toelaat „dan gaat die adviseur ons op zijn weg vinden”, waarschuwde hij. Het beroep van advocaat is volgens Meijering „niet voor niets een beschermd beroep”.

Donderdag was de laatste dag van een vierdaagse procesronde in Marengo. In augustus vinden opnieuw tussentijdse zittingen plaats. Taghi en zestien medeverdachten worden ervan verdacht dat zij een bende hebben gevormd die verantwoordelijk is voor een reeks criminele afrekeningen. Voor de inhoudelijke behandeling zijn vanaf december vier maanden gereserveerd.