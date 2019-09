OM niet in cassatie in noodweerzaak na gepest

Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij het oordeel van het gerechtshof dat bij een fatale steekpartij in 2014 in een café in Middelburg sprake was van noodweerexces. Een 57-jarige man stak toen een 19-jarige jongen dood die hem had geslagen en achtervolgd tot in de hal van de kroeg. Het slachtoffer pestte de Middelburger, die door zijn autisme als zonderling werd beschouwd, al langer.

Aanvankelijk had de rechtbank de verdachte veroordeeld tot negen jaar celstraf. Hij kreeg later in hoger beroep zes jaar. Het OM vond niet dat er sprake was van noodweer. De Hoge Raad bepaalde echter dat de zaak opnieuw moest worden gedaan door het gerechtshof. Volgens de hoogste rechter was namelijk niet te begrijpen hoe het hof de verklaring over zelfverdediging van de verdachte wel aannemelijk vond en tegelijk meende dat er geen sprake was van noodweer.

Begin september oordeelde het gerechtshof in Den Bosch alsnog dat er sprake was van noodweerexces. Hoewel het grijpen naar een mes niet proportioneel was, was het wel te begrijpen door zijn hevige gemoedstoestand in het kleine halletje. Het OM heeft nu besloten niet in cassatie te gaan.