‘OM negeert afspraken onderzoek naar NAM’

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft nog steeds „duidelijke weerstand” om grondig uit te zoeken hoe het zit met de strafbaarheid van de NAM in verband met risicovolle gasboringen. Dat stellen de advocaten van de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen, Gerard Spong en Emile van Reydt, dinsdag. Ze wijzen erop dat het OM de resultaten van het - door hen afgedwongen - strafrechtelijk onderzoek niet wil delen met de eisers, maar wel met de NAM als verdachte.

„Deze gang van zaken is totaal ongebruikelijk en in strijd met bepalingen van het hof Arnhem-Leeuwarden. Het OM neemt een loopje met het hof, aldus Van Reydt. Het strafrechtelijk onderzoek is nu klaar is en de eisers wilden dat inzien. Het OM wees dat verzoek af, maar deelt de bevindingen wel met de verdachte. De NAM krijgt drie maanden de tijd om te reageren.

De advocaten hebben de onderzoeksrechter in Assen verzocht om in te grijpen. Deze rechter houdt toezicht op deze zaak. Van Reydt wijst erop dat de gang van zaken het al ver gezakte vertrouwen van de Groningers in de overheid opnieuw geen goed doet.

Het OM kon dinsdag nog niet reageren.