OM: neerschieten man Doetinchem rechtmatig

Politiemensen hebben vorig jaar in Doetinchem rechtmatig gehandeld toen zij een man neerschoten die hen bedreigde met - naar later bleek - een nepwapen. Ze handelden uit noodweer, concludeert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek door de Rijksrecherche. Dat het om een nepwapen ging, doet niets af aan de dreiging die toen van de 22-jarige man uitging, meldt het OM dinsdag.

Twee agenten kwamen op 29 augustus af op een melding dat een man met een pistool in de Hamburgerstraat zou lopen. Eenmaal daar richtte hij zijn wapen op de agenten, die daarop eerst een waarschuwingsschot losten en daarna nog enkele keren gericht schoten. De man viel op de grond maar hield het wapen vast. Een van de twee andere agenten die ook erbij waren gekomen, schoot de verdachte daarop in zijn been. De verdachte gooide daarna het wapen weg en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het OM stelt dat het gebruik van het dienstwapen „een verdedigend karakter” had. De agenten schoten bovendien laag. Het OM ziet dat als een teken van voldoende tactisch inzicht en van zelfbeheersing.

De man zit nog steeds in voorlopige hechtenis op verdenking van bedreiging van politieagenten. Hij moet op 2 maart voorkomen in een pro-formazitting voor de rechtbank in Zutphen, aldus een woordvoerster van het OM.