OM: neef Taghi coördineerde moord Derk Wiersum

De neef van Ridouan Taghi, Anouar, wordt ervan verdacht de moord op advocaat Derk Wiersum te hebben gecoördineerd. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting in Amsterdam van de zaak tegen medeverdachte Giërmo B. Beide mannen zitten vast op verdenking van moord.

Voor de moord op Wiersum zijn volgens het OM meerdere voertuigen gebruikt, onder meer voor voorverkenningen rond de woning van Wiersum in Amsterdam. Anouar zou dit aangestuurd hebben. De neef van de vorige maand opgepakte Taghi moet op een later moment voor de rechter verschijnen, een datum is nog niet bekend.

B. zwijgt over zijn mogelijke rol bij de moord, zei de officier van justitie. Hij heeft enkel toegegeven weleens de vluchtauto te hebben gebruikt. Voor het storten van grof vuil, zei hij. B. werd op 27 september op Schiphol aangehouden, toen hij op het punt stond naar Suriname te vertrekken. Volgens het OM was hij op de vlucht, toen was gebleken dat de recherche de vluchtauto volop in beeld had.