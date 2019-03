OM: motorclub Hells Angels verheerlijkt geweld

Motorclub Hells Angels „verheerlijkt en faciliteert” geweld en andere misdrijven en moet daarom verboden worden. Dat betoogde het Openbaar Ministerie woensdag in de rechtbank in Utrecht. Het gaat niet om een strafzaak tegen individuele leden, maar een civiele procedure om zowel de buitenlandse als de Nederlandse tak van de motorclub in Nederland te verbieden.

Volgens justitie wordt een geweldscultuur in stand gehouden die steeds opnieuw tot geweld leidt. „Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld”, aldus de officier van justitie.

Niets van waar, reageerde advocaat Geert-Jan Knoops. Volgens hem is er helemaal geen sprake van een vereniging. „Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur.” Hij verwees ook naar een uitspraak van de Hoge Raad van tien jaar geleden. Het OM probeerde toen ook de van oorsprong Amerikaanse motorclub te laten verbieden, maar ving bot bij de hoogte juridische instantie.

Volgens Knoops gaat het in Nederland om ongeveer 250 mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die „een keer per week naar een clubhuis gaan, graag een biertje drinken en een paar keer per jaar aan een run meedoen”. In Nederland zijn zestien afdelingen van Hells Angels en deze bestaan volgens de advocaat onafhankelijk van elkaar. Wereldwijd gaat het om honderden losse afdelingen.

Het OM stelt wel degelijk dat er sprake is van een vereniging en clubcultuur. De motorclub zou onder meer een ledenadministratie hebben, iedereen moet contributie betalen - behalve als je in de gevangenis zit - en er zijn onderscheidingen voor leden die geweld hebben gepleegd, bijvoorbeeld tegen de politie.

Ook hekelde het OM de ruzie met aartsrivaal motorclub Bandidos, die in Limburg wordt uitgevochten sinds leden zich vanaf 2014 daar hebben gevestigd. Omdat die geregeld in het openbaar gebeurt, worden volgens het OM ook gewone burgers „met regelmaat” slachtoffer van ernstig geweld door leden van Hells Angels MC.

De zaak gaat donderdag en volgende week verder. Op 29 mei wordt de uitspraak verwacht.

De afgelopen jaren werden de motorclubs Bandidos en Satudarah door de civiele rechter verboden. Onlangs begon het OM eveneens een procedure om No Surrender te laten verbieden.