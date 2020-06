OM: motief aanslag op gebouw De Telegraaf blijft vraagteken

Het Openbaar Ministerie is er ondanks intensief speurwerk door de recherche niet in geslaagd het werkelijke motief voor de aanslag op het gebouw van De Telegraaf op 26 juni 2018 te achterhalen. Dat bleek dinsdag bij de hervatting van de strafzaak tegen de verdachten in de zaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Bij de aanslag werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade. De actie werd geregistreerd door beveiligingscamera’s.

Volgens de officier van justitie zijn er sterke aanwijzingen dat de aanslag te maken had met publicaties in De Telegraaf over georganiseerde misdaad. Ook de ernstige bedreigingen aan het adres van journalisten van de krant wijzen in die richting. „Maar onomstotelijk vaststellen kunnen we het niet.”

De verdachten die het OM aan de zaak linkt, hebben alle betrokkenheid bij de aanslag op het Telegraafgebouw ontkend. Verder hebben zij geweigerd vragen te beantwoorden. „Zij gebruiken hun zwijgrecht terwijl de omstandigheden nadrukkelijk om een verklaring vragen”, aldus de aanklager. Hij sprak van „intensieve samenwerking” tussen de mannen en noemde iedere verdachte „een onmisbare schakel in het geheel”.

In het omvangrijke strafproces, dat maandenlang stillag vanwege de coronacrisis, staan in totaal elf mannen terecht. Zij zouden deel hebben uitgemaakt van een criminele bende die gestolen vluchtauto’s leverde aan criminelen. Van de elf heeft het OM zes mannen gelinkt aan de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Hoofdverdachte Bilal el H. (26) zou de bestuurder zijn geweest van de bestelauto die zich in de gevel van het pand boorde.

Dinsdagmiddag gaat het OM in op de zaak rond de autodiefstallen. Aan het einde van de dag volgen de strafeisen tegen alle elf verdachten.