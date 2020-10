OM: moordorganisatie Caloh Wagoh functioneerde als bedrijf

De moordorganisatie die outlaw motorclub Caloh Wagoh er op na zou hebben gehouden „functioneerde als een bedrijf, met een duidelijke structuur en hiërarchie”. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een tussentijdse zitting in het megaproces ‘Eris’ in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hoofdverdachte is Delano R. (50), voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij nam volgens het OM „contracten” aan voor huurmoorden en zette deze uit bij „moordcellen” die hij aanstuurde.

De ‘core business’ van R. en de zijnen was „het vermoorden van mensen tegen betaling”, aldus de officier van justitie. „Er werd onderhandeld over de prijs. Er werden gestolen auto’s gebruikt, wapens geleverd, PGP-toestellen gebruikt. Slachtoffers werden geobserveerd, informatie werd uitgewisseld, moorden uitgevoerd, sporen gewist.”

R. en de zijnen worden verdacht van een reeks huurmoorden dan wel pogingen en voorbereidingen daartoe. Zeventien verdachten zitten vast. Donderdag besprak de rechtbank de zaak tegen zeven van hen, onder wie hoofdverdachte R. Vrijdag komen de andere tien aan de beurt. Het OM wil dat de rechtbank bepaalt dat het voorarrest ook geldt voor het vormen van een criminele organisatie. De belangrijkste grond voor die vordering is het gevaar voor herhaling, dat volgens justitie „levensgroot” is.

‘Keylow’ onderhield volgens justitie de contacten met opdrachtgevers. Eerder werd bekend dat Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces (Marengo), zijn belangrijkste ‘klant’ zou zijn geweest. Opdrachten kwamen meestal voort uit conflicten in de onderwereld. R. stuurde de uitvoerders van de moorden „hiërarchisch” aan, aldus het OM, en maakte daarbij gebruik van zijn leidende positie bij Caloh Wagoh.

Andere verdachten hadden ieder hun eigen rol in de organisatie. Een aanzienlijk deel van hen ziet het OM als lid van „de feitelijke moordcommando’s”. De uitvoerders „observeerden, chauffeerden en voerden de moorden uit”.

Het OM heeft een kroongetuige in het onderzoek, Tony de G. Hij heeft in 25 verklaringen uit de doeken gedaan hoe de criminele organisatie te werk ging en wie er betrokken zijn geweest bij een aantal concrete moordzaken. Vanaf eind oktober staat een reeks verhoren van De G. gepland bij de rechter-commissaris.

Volgens de huidige planning vindt in december de volgende zittingsronde in het proces plaats, in voorbereiding op de inhoudelijke behandeling volgend jaar.