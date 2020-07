OM: moordbende was bezig met afwerken dodenlijst

Een vermeende liquidatiebende waaraan het Openbaar Ministerie drie moorden toerekent, zou in de periode tussen 2014 en 2016 bezig zijn geweest met het afwerken van een dodenlijst waarop nog minimaal vijf potentiële slachtoffers stonden. Dit bleek donderdagochtend tijdens een inleidende zitting in de beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tegen vier mannen die in de zaak terechtstaan.

Hoofdverdachten zijn de eerder dit jaar in Dubai aangehouden en uitgeleverde Khalid J. (35) en Amsterdammer Iliass K. (32). Ook de in februari in een Spaanse cel overleden Dennis M. (44) zou deel hebben uitgemaakt van het gezelschap.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en verantwoordelijk zijn voor de moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende ‘vergismoord’ op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Osdorp.