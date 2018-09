OM: Mogelijk andere schutter bij moord Oss

Het Openbaar Ministerie heeft informatie dat niet verdachte Kaan D., maar iemand anders verantwoordelijk is voor de moord op drugscrimineel Peter N. Dat zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.

Peter N. werd op 4 juni van dit jaar doodgeschoten bij het woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Kaan D., die dinsdag voor het eerst voor de rechter zou moeten verschijnen, meldde zich enkele dagen na de schietpartij zelf bij de politie. Hij zou de schutter zijn. „Mogelijk houdt hij iemand anders uit de wind”, zei zijn advocaat over de mogelijk nieuwe verdachte. Zelf zei de raadsman eerder dat zijn cliënt uit noodweer schoot. Er zijn ook getuigen die zeggen dat Kaan D. schoot.