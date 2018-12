OM moet zaak tegen twee agenten intrekken

Het Openbaar Ministerie (OM) moet een strafzaak tegen twee politieagenten die verdacht werden van samenwerking met een criminele organisatie in Almelo, onmiddellijk intrekken. Tot die conclusie is de rechtbank in Almelo dinsdag gekomen nog voordat er een eerste, niet-inhoudelijke zitting in deze zaak zou plaatsvinden. De rechtbank vindt net als de advocaten van de agenten dat er geen enkel bewijs, noch enige aanleiding is om de agenten te vervolgen.

Volgens het OM maakten de agenten deel uit van een georganiseerd netwerk rondom grootschalige hennepteelt en -handel in Almelo. Ze zouden informatie hebben doorgespeeld en hun ambtsgeheim hebben geschonden. Het OM heeft in deze zaak in eerste instantie dertien verdachten gedagvaard, onder wie de twee agenten. Ze werden in oktober opgepakt en hebben ruim twee weken in de cel gezeten.

Of de agenten kunnen terugkeren bij de politie en of ze een schadevergoeding eisen, is nog niet bekend. „In elk geval heeft de rechtbank voor dit moment het enige juiste gedaan wat ze kon doen”, aldus advocaat Kamil Karakaya. Het gevolg was dat de zitting die dinsdagmiddag was gepland, meteen werd afgeblazen. Of het OM nog in beroep gaat, is ook nog niet bekend.

Maandag en dinsdag vonden de eerste zittingen in deze zaak plaats. De meeste verdachten waren opgepakt tijdens een grote politieactie begin september in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo. Er werden woningen doorzocht, drie hennepplantages ontdekt en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen. In totaal zou het gaan om vijftien kwekerijen. Ze worden beschuldigd van hennepteelt en -handel, witwassen, diefstal van elektriciteit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en ernstige mishandeling.

Maandag liet het OM weten dat het nog 36 verdachten in het vizier heeft, waarmee het totale aantal verdachten op 49 zou komen.

Woensdagmiddag beslist de rechtbank over de verlenging van de voorlopige hechtenis van negen van de dertien verdachten die nu zijn voorgekomen.