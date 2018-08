OM moet geld Haselhoef anders terughalen

Het Openbaar Ministerie kan op zoek naar een andere manier om de bijna 7 ton terug te vorderen van de ‘nep-imam’ Abdullah Haselhoef. Omdat Haselhoef in juni om het leven is gekomen door een verkeersongeval, verklaarde de rechtbank de ontnemingseis van het OM niet-ontvankelijk.

Haselhoef was veroordeeld tot twintig maanden cel voor jarenlange grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag en voor uitkeringsfraude. Het beroep in die zaak liep nog toen Haselhoef verongelukte.

Het OM erkent dat ze kan overwegen het geld alsnog terug te eisen van de erven van Haselhoef, maar stelt daarover nog geen beslissing te hebben genomen.

Haselhoef werd na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekend als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later raakte hij in opspraak toen bleek dat hij nooit een imamopleiding had gevolgd.

Haselhoef vroeg tussen 2006 en 2011 voor het gastouderbureau Family House 2,2 miljoen euro kinderopvangtoeslag aan. De rechtbank achtte in 2016 bewezen dat hij 1 miljoen daarvan had doorgesluisd naar eigen bankrekeningen en bedrijven.

Haselhoef kwam in juni om het leven door een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda.