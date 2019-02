OM meldt aantal vervolgingen „insulinemoorden”

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt vrijdag bekend in hoeveel insulinezaken het definitief tot vervolging overgaat tegen verzorgingsmedewerker Rahiied A. De 22-jarige Rotterdammer wordt ervan beschuldigd oudere patiënten zonder noodzaak insuline te hebben toegediend, waardoor ze ziek werden of overleden. Hem wordt moord dan wel poging tot moord ten laste gelegd.

Begin december werd al bekend dat het OM in tien gevallen tot vervolging overgaat. In twee verdachte gevallen moest nog een beslissing worden genomen. Dat besluit wordt vrijdag tijdens de zesde niet-inhoudelijke zitting bekendgemaakt, meldt een woordvoerster van het OM. Drie zaken had het OM al geseponeerd, zo was eerder bekendgemaakt. De verdachte werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam.

In de tien zaken die tot dusver worden vervolgd, zijn vier personen overleden. Bij de andere zes zaken ging het om ‘onwelwordingen’. Van de twee gevallen die nog in onderzoek waren, gaat het om patiënten die eveneens zijn overleden.

Het OM meldde in eerdere zittingen dat A. in drie gevallen bekennende verklaringen heeft afgelegd. Daarnaast vervolgt de aanklager A. voor enkele diefstallen en valsheid in geschrifte, onder meer met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vrijdag is er een regiezitting, waar A.’s advocaat Robbert van Haneghem onderzoekswensen kan inbrengen. De rechtbank zal daar dan een beslissing over nemen.

Bij de eerdere zittingen verscheen A. zelf niet. Nabestaanden zijn wel steeds aanwezig.

Verder komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vrijdag met een rapport over de vier instellingen waar de calamiteiten met A. werden gemeld. De inspectie richtte zich met name op de medicatieveiligheid en de bekwaamheid en bevoegdheden van personeel op het gebied van medicatie.