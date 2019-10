OM: meer bewijs tegen ‘Balie-jihadist’ en broer

Het onderzoek naar de zogeheten Balie-jihadist en zijn broer is nog volop bezig. Er komt daarom nog steeds informatie bij over de huidige verdenkingen. Omdat er nog veel werk moet worden gedaan en veel getuigen moeten worden gehoord in Nederland en het buitenland, verwacht het Openbaar Ministerie dat het proces pas in 2021 inhoudelijk kan worden behandeld. Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam.

Aziz A. (33) en zijn broer Fatah A. (42) worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en Nederland vanaf 2011 en 2012. Ook zouden beiden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De jongste broer, die opdook tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, is ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Beiden zitten vast en blijven in de cel, besloot de rechtbank.

Aziz A. verkeerde volgens het OM in de hoogste regionen van Jabat al-Nusra. Hij is de ex-vriend van journaliste Ans Boersma, die begin dit jaar Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.