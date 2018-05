OM: ‘mantelzorgers’ stalen en verzaakten

Een man en vrouw die zich opwierpen als mantelzorger voor een oudere man uit Middelburg, maar hem volgens justitie grote geldsommen afhandig maakten én hem verwaarloosden, verdienen volgens het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf. De officier van justitie eist een jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen de twee verdachten in de „schrijnende zaak”.

De Middelburger, die inmiddels is overleden, was op leeftijd en woonde alleen. Zijn ‘helpers’ zorgden volgens justitie helemaal niet voor de man, maar wel voor zichzelf. Ze worden verdacht van verduistering van in totaal 232.000 euro. Dat geld moeten ze wat justitie betreft terugbetalen aan de erfgenamen.

Agenten vonden het slachtoffer in 2015 in „erbarmelijke toestand”. Zowel de man als zijn huis waren sterk vervuild en verwaarloosd.

De verdachten zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Ze vervalsten volgens justitie zijn handtekening om geld over te maken en deden zich tegenover banken als de man voor.